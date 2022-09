Tongerse dj Thierry von der Warth staat samen met Margriet Hermans op Tien Om Te Zien-podium: “De allerliefste vrouw in de muziekwereld”

TongerenTv-kijkend Vlaanderen dat zondagavond naar VTM zapt voor Tien Om Te Zien, zal kunnen kennismaken met de Limburgse dj Thierry von der Warth die samen met Margriet Hermans op het podium zal staan. Intussen is hij al meer dan 20 jaar actief in de dj-wereld, maar sinds kort spreekt hij een volledig ander publiek aan met zijn remix van zomerhit Lekker Blijven Hangen.

“Alles begon bij de Foute Party van Q-music", vertelt Thierry. “Ik was daarvoor geboekt in het Sportpaleis begin juli en zou samen met Margriet Hermans haar nummer ‘Lekker Blijven Hangen’ brengen. Toen was er nog geen sprake van de gigantische hit dat het nummer vandaag is, maar we voelden onmiddellijk dat het gigantisch aansloeg. Margriet zong het eerste stuk live waarna mijn remix het overnam en echt waar: het dak ging eraf.”

Even later klopt platenlabel Universal Music bij Thierry aan om de remix officieel uit te brengen. “Geweldig nieuws, dus natuurlijk zei ik ja. Daardoor ging de bal verder aan het rollen. De boekingen stromen binnen en na jaren in de Versuz gedraaid te hebben of op Tomorrowland te staan, spreek ik plots een heel ander publiek aan. Zelfs het Tien Om Te Zien-podium heb ik intussen beklommen.”

Gouden hart

En het resultaat van die beklimming, zien we deze zondag op tv. “Heel spannend is dat", geeft Thierry toe. “Het is letterlijk mijn eerste keer op tv en om dat met Margriet te mogen doen... Geweldig! Vanaf het eerste moment op de Foute Party in het Sportpaleis klikte dat. Een ongelofelijke vrouw met een gouden hart is ze en een hele eer om met zo’n artieste te mogen samenwerken.”

