Tongerse dj Thierry von der Warth draait 7 uur lang op Tomorrowland voor zevende passage op festival

Wiek van gerestau­reer­de molen in Bokrijk stort naar beneden: site afgesloten voor onderzoek

In het openluchtmuseum van Bokrijk is dinsdagavond een wiek van de windmolen van Mol-Millegem naar beneden gekomen. Dat meldt Het Belang van Limburg. De molen werd enkele jaren nog gerestaureerd. Er wordt nu een onderzoek ingesteld naar hoe het incident is kunnen gebeuren.