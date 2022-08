Tongerse brouwers blazen bierfestival Ambierorix nieuw leven in: “Sommige van onze standhouders moeten wij zélf nog ontdekken”

TongerenHet is van 2018 geleden dat er op de Grote Markt van Tongeren nog een bierfestival georganiseerd werd, maar dit weekend is het opnieuw zo ver. “Ambierorix stierf toen door omstandigheden een stille dood, maar er mag in Tongeren weer wat meer leven in de brouwerij komen en dat nemen we komende zaterdag en zondag heel letterlijk", zegt mede-organisator Stefan Castermans.

In 2016 blies Ambierorix nog tien kaarsjes uit als een van de enige bierfestivals in Limburg. “Davy Daniëls en zijn vader organiseerden het festival toen nog en zorgden jaar na jaar voor een geslaagde editie", vertelt huidig organisator Stefan Castermans, “Maar helaas overleed zijn vader enkele jaren later en verhuisde Davy naar Spanje. Daarna volgde corona en zo kwam er een einde aan het bierfestival.”

Tot drie lokale bierbrouwers elkaar begin 2022 vonden. “Jeroen Somers van Ambiorocks, Karel Tack van Attack en ik van Hesbania kenden elkaar natuurlijk al. We zijn van Tongeren, brouwen elk ons eigen bier en delen dus een passie. Zo kwamen op het idee om het bierfestival nieuw leven in te blazen. De locatie op de Grote Markt, het opzet, de lokale biertjes die in de kijker gezet werden... Dat was echt geweldig, zonde om dat te laten doodbloeden.” En dus gingen de drie met hulp van enkele vrienden van start met de organisatie.

“Eigenlijk is dat allemaal snel gegaan hè”, gaat Stefan verder. “Maar we hebben natuurlijk hulp gekregen. Het concept en de naam hebben we met toestemming overgenomen van Davy Daniëls en ook de locatie was snel geregeld. De stad heeft ons echt gesteund toen we met het voorstel kwamen en als bierbrouwers hebben we natuurlijk connecties in de sector en konden we relatief snel standhouders vinden. Op sommige namen van de affiche zijn we echt heel trots. Zo zal Het Anker van de partij zijn en hebben we onder andere Kompel, Vicaris en Wiosello kunnen strikken. Sommige biertjes zullen wij zelf nog moeten ontdekken!”

Goed doel

De opbrengsten van Ambierorix, schenken de organisatoren aan vzw Zorgenkind Prosperke. “Het was nooit onze bedoeling om het bierfestival een doorstart te geven om er zelf iets aan te verdienen”, vertelt Stefan. “En omdat de vzw zo gekend is in Tongeren en omstreken én heel mooi werk levert, was de knoop snel doorgehakt. Kwetsbare gezinnen en mensen die in verdoken armoede leven, worden door vzw Zorgenkind Prosperke ondersteund.”

Tongerse sfeer

Wie zaterdag of zondag een biertje komt degusteren, steunt dus automatisch een goed doel. “Inkom is gratis, maar voor een drankje betaal je inderdaad enkele euro’s. De standhouders staan allemaal op de markt, vlakbij Ambiorix, en je kan ze allemaal passeren met je degustatieglas. En intussen zal ook een echte Ambiorix even langskomen en krijgt het festival bezoek van een groepje Romeinen. We blijven tenslotte Tongenaars”, lacht Stefan. “Livemuziek zorgt bovendien voor de nodige sfeer en gezelligheid op Ambierorix.”

Het festival vindt zaterdag 6 en zondag 7 augustus plaats. Zaterdag kan je er tussen 14 en 23 uur terecht, zondag kan je tussen 12 en 20 uur komen degusteren.

