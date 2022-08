Tongerse basisschool organiseert derde jaar op rij zomerschool: “Veilige en stimulerende klasjes waar leren en spelen hand in hand gaan”

Bilzen/Sint-Truiden/Tongeren Deejay (32) schakelt ‘kwetsbare dames’ in voor drugsver­koop: 30 maanden cel

De drugshandel kwam aan het licht na een politiecontrole van het voertuig van E.W. (32) op 28 april in Bilzen. De Nederlander bestuurde de wagen, de twee ‘kwetsbare dames’ M. (45) uit Bilzen en A. (20) uit Sint-Truiden, die hij inschakelde voor de drugsverkoop, reden mee als passagier. De verbalisanten merkten onmiddellijk een sterke cannabisgeur en doorzochten de auto. Daarin vonden ze drugs, cash geld, gripzakjes en een precisieweegschaal. Uit het telefonieverkeer van zijn in beslag genomen gsm bleek dat deejay W.E. (32) al langer drugs verkocht. Daarvoor schakelde hij de hulp in van twee dames, die kampen met een mentale beperking en onder bewindvoering staan. Volgens de aanklager spande de Nederlander de vrouwen voor zijn kar om de drugs te verhandelen. “M. reed met de scooter rond om zijn drugs te verkopen en kreeg daar 60 tot 70 euro per rit voor,” beschreef hij voor de strafrechtbank in Tongeren. “A. hielp hem met de drugsverkoop. In zijn gsm stonden 400 contacten, 345 daarvan waren Belgische contacten.” De aanklager vorderde 30 maanden cel voor de Nederlander.

10 augustus