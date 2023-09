Tongerse basiliektoren voor het eerst in 600 jaar toegankelijk voor bezoekers: “Prachtig uitzicht over de stad vanop 55 meter hoogte”

Mechelse herders­hond Maya (6) ingeslapen na zware verwaarlo­zing: “Het was onmogelijk om haar nog te redden”

“We zijn bedroefd om te moeten vertellen dat Maya het niet gehaald heeft.” Het dierenasiel van Sint-Truiden is in rouw nadat de Mechelse herdershond overleden is. Het dier werd vorige week zwaar verwaarloosd in beslag genomen en bij het dierenasiel binnengebracht: “Bloedwaarden bij dieren in zo’n toestand kunnen door een paar dagen aan een infuus te hangen wel herstellen en verbeteren, maar dat was bij haar niet het geval.”