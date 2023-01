Tongers vaccinatiecentrum heropent als gezondheidshuis: “Dé plek voor iedereen die gezond wil blijven of het wil worden”

Bijna een jaar geleden kondigde het stadsbestuur van Tongeren aan dat het vaccinatiecentrum zou verhuizen van dienstencentrum De Piepel naar de Julianussite. Dat shoppingcenter stond al langer leeg en zou op termijn invulling krijgen als ‘gezondheidscampus'. “Een hub van ziekenhuis AZ Vesalius, oogartsen, apothekers, opticiens, dieetwinkels...”, omschreef burgemeester Patrick Dewael (Open Vld).

Op de plek waar van maart 2022 tot nu het vaccinatiecentrum was, opent donderdag het gezondheidshuis. “Tongenaren informeren we in dit nieuwe huis over gezondheidsthema’s die afgestemd zijn op nationale en Vlaamse campagnes, maar vanuit een Tongerse context. Professionals kunnen in de polyvalente ruimte samenkomen om opleidingen te volgen of om te vergaderen binnen de eigen beroepskring of multidisciplinair”, zegt Evelyne Stassen (CD&V), schepen van Sociale Zaken.

Volledig scherm De Julianussite wordt een gezondheidscampus. © Leen De Bleser

Buurtwerkster Mieke Troosters van LDC De Piepel staat voortaan elke donderdag voor de Tongenaren klaar in het pand. Aan de gezondheidswand kunnen bezoekers met Mieke in gesprek gaan over de ‘bouwblokken van geluk’, terwijl er in de zithoek plaats is om een praatje te slaan of folders door te nemen. De gezondheidspromotie komt er met ondersteuning van Logo Limburg, de digibank DIGBIJ en het lokaal dienstencentrum De Piepel. Mieke staat bezoekers bij met tips over je woning gezond en veilig verwarmen, ze helpt online doktersafspraken te maken en test je kennis over gezonde voeding. Bovendien is er ook ruimte voor een eerstelijnspsycholoog die betaalbare consultaties biedt.

Proeftuin

“Eén op vijf Limburgers is vandaag tewerkgesteld in de gezondheidszorg. Dat maakt van zorg één van de belangrijke economische speerpunten. Het gezondheidshuis wordt ‘the place to be’ voor iedereen die gezond is en het wil blijven, of voor wie gezonder wil leven. Gezondheidszorg staat vandaag immers nog voor 99 procent in het teken van ziekenzorg, slechts 1 procent gaat naar het voorkomen van ziekten. Die wanverhouding willen we rechttrekken met ons gezondheidshuis”, vertelt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld).

Maar ook op andere dagen zal er binnenkort wat te beleven zijn op de Julianussite. In de zomer startte Tongeren een samenwerking met gezondheidsexpert Johan Lavrysen van Terra Incognita en Bert Smeets van vzw Health. “Op vrijdagen zal de gezondheidsproeftuin een aanbod verzorgen rond het bevorderen en onderhouden van gezondheid. Scholen kunnen zich nu bovendien al inschrijven voor het programma waarbij kinderen leren hun eigen gezondheidsplan te bouwen”, vertelt Lavrysen.

Gezondheidscafé

“Ook zit er een ‘gezondheidscafé’ in de pijplijn”, gaat Bert Smeets verder. “Eén keer per maand zal een gastspreker daar zijn kennis delen over gezondheid. Het programma zal via de stad bekend gemaakt worden. Drs. Lowie Van Doninck bijt op 10 maart alleszins de spits af. Hij spreekt over de zogenaamde ‘Blauwe Zones’, gebieden waar mensen een significant hogere levensverwachting hebben.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.