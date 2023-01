Tongers toerisme blikt terug op succesvol 2022

TongerenIn 2022 kreeg Visit Tongeren in de Gasthuiskapel zo’n 33.594 bezoekers over de vloer en daarmee blikt het toerisme terug op een gezonde groei na corona. Er kwamen bovendien zeven logeeradresjes bij. Ook 2023 belooft een topjaar te worden voor het toerisme want na zeven jaar is het weer tijd voor de Kroningsfeesten.

“We merken dat toeristen Limburg, maar ook Tongeren alsmaar meer weten te waarderen. Mede door de antiekmarkt en onze gunstige euregionale ligging ontvangen we opnieuw een mix van buitenlandse gasten. Uiteraard blijven de dagtoeristen uit eigen land de voornaamste doelgroep", zegt schepen van Toerisme, An Christiaens (CD&V). Uit onderzoek blijkt namelijk dat van de 81 miljoen daguitstappen in Vlaanderen en Brussel, zo’n 7,9 miljoen daguitstappen voor Limburg zijn. Hiervan zijn 9 op 10 dagjesgasten in Limburg Vlamingen. Een vijfde van de gezelschappen reist met kinderen.”

Het reizen in familieverband groeit wereldwijd. Onlangs sleepte Visit Tongeren nog de ‘Tourism Ambassador Award’ in de wacht door het uitgebreide en boeiende aanbod dat Tongeren heeft te bieden voor kinderen onder de twaalf jaar. Het Gallo-Romeins Museum en het Teseum blinken uit in een educatief en modern aanbod om de jongste generatie te boeien.

Kroningsfeesten

“Ook in onzekere tijden, merken we dat mensen op zoek zijn naar kwaliteitsvolle vakanties en uitstappen. Op betekenisvolle ervaringen wordt niet bespaard en daar kunnen we in Tongeren gretig op inspelen. Als ‘second city’, weg van de massa, bieden we een authentieke bestemming aan. Eentje waar je in 2023 een nieuw stadhuis kan bewonderen, waar je vanop de toren van de basiliek zal kunnen turen over het Haspengouws landschap en waar je met een nieuwe editie van de Kroningsfeesten zal kunnen genieten van een unieke Tongerse traditie”, benadrukt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld).

