Tongers duo wil internationaal doorbreken met loopapp: “We willen onze kleuren zien op élke grote Europese marathon”

Geen oppas gevonden, dus neemt Genks gezin hun huiskip drie weken mee op reis: “Ze was in haar nopjes. Ze heeft zelfs ei gelegd in de auto”

Honden- en kattenpensions draaien dezer dagen op volle toeren, dog- en catsitters rijgen de boekingen binnen. Ook An, Steven en hun vier kinderen uit Genk gingen duchtig op zoek naar een oppas voor hun gevleugelde vriendin Kippie, maar het mocht niet baten. En dus zat er niets anders op dan hun ‘huiskip’ mee op reis te nemen, in haar eigen bench. “Niet alleen wij genoten ervan, ook Kippie leek in haar nopjes”, lacht mama An.