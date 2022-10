Tongeren ziet verkeersslachtoffers dalen met 26%

Tongeren Volgens de inwoners van de stad mag er misschien nog werk aan de winkel zijn om van Tongeren een fietsvriendelijke plek te maken , maar toch ziet het bestuur een daling in verkeersslachtoffers. Bijkomende investeringen moeten in de toekomst zorgen voor een veiliger en vlotter verkeer.

“In 2021 waren er 121 verkeersslachtoffers in Tongeren. Het overgrote deel van hen zijn slachtoffers uit ongevallen met personenwagens (57%), hierna volgen de verkeersslachtoffers uit fietsongevallen (17%). Een klein gedeelte zijn verkeersslachtoffers uit ongevallen met lichte vrachtwagens (7%), bromfietsen (6%) en voetgangers (6%)", vertelt burgemeester. Patrick Dewael (Open VLD). In 2019 waren dit nog 164 slachtoffers en dus zien we een daling van maar liefst 26,2% terwijl de gemiddelde daling in Limburg 10,4% bedraagt.”

In mei 2022 doorkruiste Het Laatste Nieuws nog heel Vlaanderen op zoek naar de veiligste plaatsen voor fietsen en de plaatsen waar nog werk aan de winkel was. Tongeren kreeg van haar inwoners slechte punten voor fietsveiligheid door een tekort aan fietspaden en wegen in slechte staat. “Ik kan me volledig vinden in die resultaten”, zei schepen van Mobiliteit Patrick Jans (Open Vld) toen. “Die zijn uiteraard niet goed, dat begrijpt iedereen. Maar we zijn ons daarvan bewust.”

Investeringen

Tegelijkertijd is de stad bezig met heel wat werken om de situatie op termijn nog veiliger te maken. “Zo worden er de komende jaren omleidingswegen gerealiseerd die het doorgaand en zwaar verkeer weg moeten houden uit het Tongerse stadscentrum, de wallen (R72) en de stationsomgeving. Zo ontstaat er meer ruimte voor de fiets en groen,” zegt Patrick Jans.

Ook werd er in 2022 één grote fietszone gecreëerd in het stadscentrum waar fietsers koning zijn. Daarnaast is ook het op- en afrittencomplex 32 in Tongeren-Riemst heringericht wat een belangrijke stap voorwaarts betekende voor de verkeersveiligheid en -doorstroming. Vernieuwde fietspaden, oversteekplaatsen en een fietsbrug moeten er dan weer voor zorgen dat de zwakke weggebruikers veilig hun weg vinden in en naar Tongeren.

Trajectcontrole

En ten slotte investeert het stadsbestuur in bijkomende trajectcontroles. “Op wegen waar vaak te hard werd gereden, is het aantal overtredingen al sterk verminderd door zo’n controle. Binnenkort gaan we ook op de Romeinse Kassei, de Hoeise Kassei, de Baversstraat, de Luikersteenweg, de Hasseltsesteenweg en de Elderenstraat bijkomende trajectcontroles uitvoeren”, besluit de burgemeester.

