Tongeren wil werkzaamheidsgraad opkrikken en gaat samenwerking met VDAB aan

TongerenTongeren telt meer werkzoekenden dan het Vlaams gemiddelde en daar wil het stadsbestuur iets aan doen. De stad is daarom al de 156e Vlaamse gemeente die een samenwerking aangaat met VDAB. Via overlegmomenten met het OCMW probeert de VDAB meer mensen aan de slag te krijgen.

In de afgelopen 12 maanden ontving VDAB meer dan 380.000 vacatures. In elke provincie is dat een verdubbeling tegenover een jaar geleden. Om al die vacatures ingevuld te krijgen, schakelt VDAB de hulp in van lokale besturen. Steeds meer steden en gemeenten springen op de kar, en sinds vandaag is Tongeren één van hen.

In die groep van niet-beroepsactieven, mensen zonder werk die niet actief op zoek zijn, wil VDAB diegenen aanspreken die wel interesse hebben. En dat kan het best via de lokale besturen die via hun kennis, de juiste mensen in contact brengt met VDAB. Zij zullen hen vervolgens informeren over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, om hen zo nodig bij te scholen, en hen te ondersteunen in een traject naar werk.

Hoge werkzoekendengraad

“Op 1 februari 2022 waren er 977 werkzoekenden in onze stad”, begint burgemeester van Tongeren Patrick Dewael (Open VLD). “Dit komt overeen met een werkzoekendengraad van 6,8 %, dat is meer dan het Vlaams gemiddelde. De helft van de werkzoekenden in Tongeren is laaggeschoold, een vierde zijn 55-plussers en een derde zijn niet-Belgen. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we dit percentage steeds meer terug dringen en de 977 werkzoekenden en werklozen in onze stad opnieuw aan een job helpen. De grootste uitdaging gaat zijn om de laaggeschoolden te kunnen omscholen en hen aan een geschikte job te helpen.”

De stad Tongeren, het OCMW en VDAB Limburg werken een gezamenlijke, lokale arbeidsmarktstrategie uit. Hiervoor gaan ze een samenwerkingsovereenkomst aan die loopt tot eind 2025. Daarbij ligt de focus op drie ambities: meer mensen terug aan de slag, veerkrachtige ondernemingen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst en sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat, ook wel levenslang leren genoemd.

Financiële ondersteuning

“Heel concreet hebben we eind vorig jaar het ESF-partnerschap ‘Flux’ aangegaan", zegt schepen van Werk Jeanine Vanvinckenroye (Open VLD). “175 jongeren met een zware rugzak zoals een alcohol- of drugsverslaving kunnen zo begeleid worden. Dit jaar zetten we zo veel mogelijk laatstejaarsstudenten aan om naar infobeurzen te trekken. We geven financiële ondersteuning door het busvervoer terug te betalen", klinkt het. “En we gaan ook maximaal samenwerken met sociale economiebedrijven zoals bijvoorbeeld IN-Z en De Wroeter. Het OCMW gaat meer mensen leiden naar het wijkwerken en samen met vzw Health leefloners proberen activeren", besluit schepen van Sociale Zaken Jos Schouterden (CD&V).