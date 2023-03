Tongeren viert ‘Maand van de Markt’ met prijzen en activiteiten op donderdag

“Iedere donderdagochtend is Tongeren een gezellige marktplek in de regio. Tijdens de maand april zetten we onze marktkramers en de marktbeleving op donderdag extra in de kijker en moedigen we iedereen aan om lokaal te kopen. Op deze manier hopen we de aantrekkingskracht van onze donderdagmarkt nog te verhogen en bouwen we verder aan een levendige handelskern”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld).