Tongeren verwelkomt dit weekend tweede Handmade & Art Festival

Tongeren IN BEELD. Giganti­sche kraan plaatst trapcon­struc­tie in dak van basiliek

De Grote Markt van Tongeren is sinds gisterenochtend ingepalmd door een immense kraan. Die moet een trapconstructie in de toren van de Basiliek hijsen. Via die trap zullen de Tongenaren in de zomer van 2023 hun Onze-Lieve-Vrouwebasiliek kunnen beklimmen voor een prachtig zicht over de stad.

23 augustus