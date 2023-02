Tongeren vertelt verhalen achter 24 kerken tijdens zondagse rondleidingen

“Door de eeuwen heen bouwde elke dorpskern of stadswijk haar eigen kerk”, vertelt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “Zo telt Tongeren vandaag 24 kerken, elk met een uniek verhaal. Deze verhalen zitten verborgen in het kerkgebouw zelf, in haar bouwstenen, beelden en glasramen. Maar als belangrijke ontmoetingsplaats van het dorp of de wijk vertelt de kerk ook mee de geschiedenis van haar omgeving.”

“Vandaag staan de Tongerse kerken op een keerpunt”, vult schepen van erfgoed Gerard Stassen (Vooruit) aan. “Nu de religieuze toeloop wegebt blijven schatten van erfgoed, schatten van verhalen uit ons verleden vaak achter slot en onder alarm verscholen. Nochtans heeft dit erfgoed een belangrijke waarde voor de lokale geschiedenis.”

“Om het rijke kerkelijke erfgoed in de kijker te zetten gaan Toerisme Tongeren en het Tongerse Stadsarchief de samenwerking aan met stads- en natuurgids Paul Denis”, zegt An Christiaens (CD&V), schepen van toerisme. “Hij zal elke eerste zondag van de maand een rondleiding verzorgen in een van de Tongerse kerken, waarbij de verhalen van zowel de kerk als haar omgeving aan bod komen.”

Op zondag 5 maart 2023 vindt de eerste rondleiding plaats in de Sint-Martinuskerk van Berg. De volledige kalender en alle praktische informatie kan je terugvinden op www.visittongeren.be. Deelname aan de rondleiding is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht en kan via info@visittongeren.be of 012 80 00 70.

