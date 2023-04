Tongeren vanaf volgende week makkelijker bereikbaar: drie belangrijke toegangswegen opnieuw open

NET OPEN. Eline (33) heropent 't Tolhuys, de enige horecazaak in Herstappe: “Alle 76 andere inwoners zijn heel enthousi­ast”

Jarenlang moesten de inwoners van Herstappe naar Tongeren trekken voor een tas koffie of een ijsje, maar daar komt vanaf zaterdag verandering in. Dan heropent de 33-jarige Eline Maes 't Tolhuys, in het centrum van de gemeente met de minste inwoners van België. “De eer om zaterdag de eerste pint te tappen, is voor de gouverneur weggelegd”, lacht Eline. De kleinste gemeente van Limburg krijgt er natuurlijk niet elke dag een horecazaak bij.