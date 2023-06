Tongeren toont verborgen parels aan groot publiek in gouden ‘Retroscoop’ aan administratief centrum

Waarom twintiger zijn huurwoning volstouwde met ruim 800 cannabis­plan­ten: “Ik was een pion in een schaakspel”

Hij kreeg een chauffeur, zijn boodschappen werden aan huis geleverd én hij kreeg geld om zijn huurwoning mee te betalen. Een cadeautje van ‘de organisatie’ voor een 24-jarige jongeman met schulden. Het enige wat hij in ruil moest doen? Zijn woning vullen met 803 cannabisplanten. Maar dat komt hem nu duur te staan. “Wat ik gedaan heb, is heel dom”, gaf B. toe in de rechtbank, waar hij de werkwijze uit de doeken deed.