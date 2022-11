Tongeren telt nu al af naar grootste processie van België: “Waarom geen Kroningsvlag of tickets als kerstcadeau?”

TongerenDe meesten tellen af naar Kerstmis, maar in Tongeren wordt al vooral naar volgende zomer uitgekeken. Van 2 tot 9 juli is het opnieuw tijd voor de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten. Vandaag werd het Kroningssecretariaat officieel geopend waar inwoners terechtkunnen voor vlaggen, tickets, attributen, info... Kortom, alles om er een onvergetelijke processie van te maken.

“Het is nog zeven maanden, of liever ‘nog maar’ zeven maanden", begint schepen van Cultuur An Christiaens (CD&V). De Tongenaren, fier als ze zijn op hun grootste processie van België, staan nu al te popelen om begin juli hun Kroningsfeesten te vieren. “Het is een traditie waar we elke keer opnieuw naar uitkijken", gaat burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) verder. “Met meer dan 3.000 deelnemers - 10% van de volledige Tongerse bevolking - groeit het aantal deelnemers elk jaar. Doe daar nog eens 30 straatcomités bij en je merkt onmiddellijk hoe hard het leeft in Tongeren.”

Volledig scherm Het Kroningssecretariaat is geopend op de Julianussite. © Mine Dalemans

Repetities

Maar ook buiten de stad wordt enorm uitgekeken naar de processie. De eerste tickets zijn de deur uit en gingen naar een groepje Duitsers dat maar al te graag de grens oversteekt voor het spektakel. En zeker nu het Kroningssecretariaat in shopping Julianus geopend is, belooft die verkoop goed op gang te komen. “In het Kroningssecretariaat vind je niet alleen tickets”, legt Peter Severijns, voorzitter van het Kroningscomité uit. “Wie nog een kerstcadeau zoekt, zal er sowieso zijn ding vinden. Allerlei leuke spullen, vlaggen én info over de Kroningsfeesten zijn er beschikbaar.”

Quote Vanaf januari zullen er opvallend veel mannen met een lange baard en lang haar rondlopen in de stad Peter Severijns, voorzitter Kroningscomité

De opening van dat secretariaat is een belangrijke stap voor de Kroningsfeesten. “Nu gaan we in laatste rechte lijn”, gaat Severijns verder. “De verschillende groepen beginnen volop te repeteren, de kleren worden gemaakt, straatcomités vergaderen over welke versiering ze in hun buurt gaan ophangen en vanaf januari zullen er opvallend veel mannen met een lange baard en lang haar rondlopen in de stad.”

Volledig scherm Net als bij de Kroningsfeesten zelf, moest iedereen er vanavond piekfijn uitzien. © Mine Dalemans

300.000 bezoekers

Voor het Limburgse toerisme zijn de Kroningsfeesten een grote troef. “De feesten trekken telkens zo'n 300.000 bezoekers: een enorm aantal”, zegt gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens. “Dat evenement is een geschenk voor alle toeristische ondernemers in de regio. De lokale handel profiteert mee en bovenal brengen de Kroningsfeesten mensen bij elkaar.”

Tickets

Kaarten voor de processie kosten 15 euro, voor het avondspel betaal je 18 euro en een Kroningsarrangement kost 80 euro. Je kan de tickets bestellen via www.kroningsfeesten.be of in het Kroningssecretariaat in Via Julianus 5.

Volledig scherm Het Kroningssecretariaat is geopend op de Julianussite. © Mine Dalemans

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.