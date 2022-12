Tongeren start werken voor nieuwe stadstuin

“Het pand werd intussen afgebroken. Nu gaan we eerst een parkje aanleggen op de site van het handelspand”, vertelt Johnny Vrancken (Vooruit), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Vanaf januari 2023 starten de werken aan het nu vrij liggende poortgebouw zoals onder andere het vernieuwen van het dak, alsook het siermetselwerk in functie van de afwerking van de zijgevels. Deze werken zullen klaar zijn in mei 2023. Nadien nemen we bijkomend een gedeelte van de tuin van de rechtbank op. In een laatste fase die gepland is voor 2024 realiseren we de doorsteek naar de Kielenstraat en renoveren we de gerechtstuin. De gesprekken hiervoor zijn lopende, zowel met FOD justitie als met de Regie der Gebouwen. De Voorzitter van de rechtbank is alleszins enthousiast.”