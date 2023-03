Tongeren plaatst binnenkort al twee nieuwe laadpalen, meer dossiers mogelijk op komst

Binnenkort komen er laadpalen bij op twee plaatsen in Tongeren: in het centrum van de stad en in deelgemeente Vreren. Maar met de strategie ‘Paal volgt Wagen' kunnen burgers, ondernemingen en organisaties via een e-loket een publieke laadpaal aanvragen. In de loop van 2023 kunnen er dus nog laadpunten bijkomen.

Gratis laden aan (semi-)publieke laadpalen is met de wagen in Tongeren niet mogelijk, maar fietsers kunnen dat wel. Het stadsbestuur liet de nieuwe laadpalen in juni vorig jaar plaatsen aan de fietsbeugels op de Grote markt, aan de fietsstalling aan het AC Praetorium, aan de fietsbeugels in de Nieuwstraat, aan de Moerenpoort en op de Veemarkt. Aan het Botenhuis in stadspark De Motten en op het Hospitaalplein stonden al twee palen. Voorbijgangers kunnen op de locaties gratis hun fiets opladen in één van de vier stopcontacten.