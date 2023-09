Tongeren organiseert infosessies rond klimaattuinen

Enkelband voor vader (38) die agenten bedreigt nadat hij niet met gezin naar zwembad mag: “Ik had gedronken, maar heb geen alcoholpro­bleem”

Een 38-jarige man uit Genk bekende voor de strafrechter dat hij in juli 2023 enkele agenten had bedreigd aan het sportcentrum in Genk. De vader reageerde woest nadat hij samen met zijn vrouw en minderjarig kind niet binnen mocht in het stedelijk zwembad. “Nochtans hielden de agenten zich zeer rustig,” benadrukte de aanklager.