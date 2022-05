Tongeren organiseert ‘Burendag’ tijdens week van de verbondenheid

“In Tongeren staan heel wat initiatieven in de steigers om de week van verbondenheid niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Het dienstencentrum De Piepel en haar partners trappen af met de “Langste Tafel” waar we ons dit jaar laten omringen door de buurtbewoners van Paspoel voor een ontbijt. Onze buurtwerkers Katrien, Tim en Mieke zorgen voor de nodige ondersteuning. Met de buurtbewoners blikken we alvast vooruit op een eerste bewonersvergadering die 22 juni op het programma staat om verder aan de slag te gaan met ons buurtparticipatieproject #Iedereenbuitengewoon in Paspoel”, vertelt Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken (CD&V).

Meer dan 35 families en gezinnen lieten alvast weten dat ze vrijdag graag tijd maken voor een leuke babbel met hun buren. Iedere Tongenaar die op “burendag” iets met zijn buren wil organiseren, kan een gratis ‘koekjesdoos’ in het dienstencentrum De Piepel afhalen. Hiervoor werd een oproep via Hoplr, het gratis digitaal buurtplatform dat buurtbewoners in Tongeren met elkaar verbindt, verspreid.

Gratis soep

“Met de actie “Sop op de mért” delen we op de wekelijkse markt van 2 juni gratis soep uit, gemaakt door de vrijwilligers van de Nieuwe Volksbond met verse groentjes uit de Volkstuin en staan we uiteraard graag even stil voor ’n kennismakingsbabbel,” besluit Schouterden.