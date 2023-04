Tongeren maakt werk van nieuwe kleedkamers op Kleinveld voor voetbalclub KSK

Truiense kunstenaar transfor­meert vredesin­stal­la­tie van 100.000 kruisjes in vredesduif van 20 meter groot

De 100.000 kruisjes van de vredesinstallatie ‘WE NEED PEACE’ die in de Minderbroederskerk van Sint-Truiden één jaar oorlog in Oekraïne herdenken, zijn door kunstenaar William Daniëls getransformeerd in een indrukwekkende, twintig meter grote vredesduif. “Na de vredesinstallatie in de Minderbroederskerk in het centrum van Sint-Truiden borstelde ik de 100.000 kruisjes samen. Een twintig meter hoge boodschap kwam spontaan tot stand. Zonder publiek, gewoon uit het hart, voor al de slachtoffers uit de vele oorlogen”, zegt Daniëls.