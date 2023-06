Tongeren krijgt nieuwe KMO-zone ‘Ambiorix’ voor 24 ondernemingen

Bilzense CEO Dampshop roept op tot meer controle op verkoop van vapers aan minderjari­gen

Het is vandaag World Vape Day en voor die gelegenheid doet de Michel Grosemans uit Bilzen, CEO van Dampshop, een bijzondere oproep. “Vapen moet mensen net van de sigaret afhelpen", klinkt het. “Organiseer dus meer controles op de verkoop van vapers aan minderjarigen en straf overtreders strenger. Ook de internethandel, die bij wet verboden is in België, moet zwaarder gecontroleerd en bestraft te worden.”