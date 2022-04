Tongeren gaat sluikstorters aanpakken: “Zelfs vuilbakken verwijderen, kan een propere stad opleveren”

“Al jaren proberen we zwerfvuil aan te pakken", vertelt schepen Patrick Jans. “We hebben in Tongeren tientallen vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om de straten, wijken en bermen proper te krijgen. Dagelijks trekken zes stadsmedewerkers de straat op om afval te rapen en sinds 2020 verzamelen enkele vuilvangers ook het zwerfafval in de Jeker, die door Tongeren stroomt. Toch blijken deze inspanningen niet genoeg. Het is dweilen met de kraan open, horen we onder andere van de vrijwilligers, en daar willen we iets aan doen.”