Tongeren en Borgloon lanceren fusiewebsite om inwoners te bevragen en te informeren

Borgloon/TongerenInwoners van Tongeren en Borgloon kunnen voortaan terecht op een nieuwe website voor alle informatie over de fusie tussen hun twee steden. Via dat platform willen de besturen alle geïnteresseerden op de hoogte houden van de laatste updates. In februari en maart volgen bovendien fysieke bevragingen bij de inwoners.

In augustus 2021 kwamen burgemeester Patrick Dewael van Tongeren (Open Vld/Stroop) en toenmalig burgemeester van Borgloon Eric Awouters (Open Vld) met het nieuws te willen fuseren. Tijdens het afgelopen anderhalve jaar werden de inwoners van de twee steden nu en dan op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen door de stadskranten of via de media. Zo gingen de bibliotheken en de woonzorgcentra van Tongeren en Borgloon al een nauwere samenwerking aan.

Voortaan kunnen geïnteresseerden ook terecht op www.fusietongerenborgloon.be. Daar wordt alle info gebundeld. Onder andere het waarom van de fusie, de voortgang van het traject, laatste nieuwtjes en veel gestelde vragen komen aan bod. Binnenkort moet het voor inwoners ook mogelijk worden om hun vragen en ideeën in te sturen.

Informeren én participeren

“Na de principiële beslissing hebben we voornamelijk achter de schermen geschreven aan ons fusieverhaal. Sinds kort zijn we gestart met ook onze inwoners actief te betrekken. Begin november hebben we de eerste stap gezet met twee infomomenten. De lancering van onze website breidt hier een vervolg aan. Het platform is er niet alleen om te informeren, maar ook om te participeren. Zo zullen we via deze weg bijvoorbeeld bevragingen organiseren. We vinden het namelijk essentieel om het fusietraject vorm te geven volgens de noden en wensen van onze inwoners”, aldus Loons burgemeester Jo Feytons (Open Vld/Stroop)

Quote Er zullen ook nieuwe fysieke momenten volgen, zoals themacafés in de loop van februari en maart, waar we graag in gesprek gaan met onze inwoners. Patrick Dewael, burgemeester van Tongeren

“We willen een maximale wisselwerking tot stand brengen tussen de besturen en de bevolking. Daar zetten we met dit platform op in”, vult burgemeester van Tongeren Patrick Dewael (Open Vld) aan. “We zijn benieuwd naar de mening van onze inwoners over de fusie en naar de bijhorende kansen en aandachtspunten die zij zien. Uiteraard focussen we niet alleen op online participatie. Er zullen ook nieuwe fysieke momenten volgen, zoals themacafés in de loop van februari en maart, waar we graag in gesprek gaan met onze inwoners.” Inwoners kunnen zullen tijdens die themacafés hun mening kunnen geven dienstverlening, economie, dorpenbeleid en toerisme, cultuur en landschappen. Meer informatie over hoe je kan deelnemen, verschijnt binnenkort op de fusiewebsite.

Infomoment

Op de eerste infomomenten op 7 en 9 november waren zo’n 250 geïnteresseerden aanwezigen. Tongenaren en Lonenaren kregen er van hun burgemeesters een woordje uitleg over waarom er voor een fusie gekozen wordt. Daarnaast kwam ook Frank Smeets (CD&V), burgemeester van Pelt, op bezoek om zijn ervaring in de fusie tussen Neerpelt en Overpelt te delen. Achteraf werd een antwoord gegeven op de vragen die inwoners eerder ingestuurd hadden, al bleven sommige aanwezigen op hun honger zitten net omdat de vragen al op voorhand ingediend hadden moeten zijn. De partijen Groen Tongeren en Groen Borgloon hebben intussen ook een eigen fusiebevraging gelanceerd. Via de site www.fusiebevraging.be krijgen geïnteresseerden vragen voorgeschoteld over wat zij eigenlijk van een nieuwe fusie vinden.

