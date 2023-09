Tongenaren stemmen massaal tegen fusie met Borgloon

Kruispunt Hasseltse­steen­weg en Legioenen­laan deels afgesloten door dringende werken

Bij de herstelling van een putdeksel en de daaropvolgende asfaltherstelling op het kruispunt N20 Hasseltsesteenweg met Legioenenlaan in Tongeren is eerder deze week een grote uitspoeling vastgesteld. Uit veiligheidsoverwegingen is het weggedeelte in de richting van het stadscentrum onmiddellijk afgesloten voor alle verkeer. De herstellingswerken zijn intussen gestart en zullen wellicht tot en met vrijdag 22 september duren.