Tongenaren stemmen massaal over fusie met Borgloon: “Sommigen durven me niet aankijken en dan weet ik genoeg”

RESTOTIP. Rosko’s in Hasselt: de plek waar alles om cornflakes draait

Wie door de Maastrichterstraat wandelt in Hasselt-centrum zal opkijken van de knal gele gevel in het straatbeeld. Het hoort helemaal bij het nieuwe verhaal van Rosko’s, de nieuwste ontbijtzaak in de stad. De rode draad? Cornflakes! Wij gingen langs bij Helga en Pieter, en proefden één van de maar liefst 40 soorten cornflakes.