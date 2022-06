Tongenaren kiezen voor geveltuintjes in aanloop naar Kroningsfeesten

Hasselt Nood aan een pauze tijdens de blok? Laat je gratis masseren bij Café Soigné

In de blok en nood aan een pauze? Dan kan je vanaf deze week tot 29 juni terecht in het ‘Café Soigné’ van de Hogeschool PXL. Zo kan je op de campussen in de Elfde-Liniestraat en aan de Guffenslaan in Hasselt en de Agoralaan in Diepenbeek terecht voor gratis hand-, nek- en hoofdmassages én een gratis frisdrank, koffie of ijsje achteraf.

9 juni