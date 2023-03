Tongenaar Yves Miltenburg valt in de prijzen voor klantvriendelijke aanpak in restaurant BØF

Hasseltse koopzondag krijgt extra kleur met optredens van Gustaph

Komende zondag mag de Hasselaar en shopper extra sfeer en gezelligheid in de binnenstad verwachten. Dan is het niet alleen koopzondag, maar staan er ook twee optredens van Gustaph gepland én de mogelijkheid voor een meet & greet. “We zijn blij dat we de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival konden strikken voor een optreden in onze stad. Hij zal zeker en vast voor extra kleur en ambiance zorgen”, zegt bevoegde schepen Rik Dehollogne.