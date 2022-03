Tongenaar Tijs Posen exposeert met fototrilogie ‘Maskerade’ in De Velinx

Hasselt Stad Hasselt zoekt jobstuden­ten tijdens schoolva­kan­ties

De Stad Hasselt is momenteel nog op zoek naar jobstudenten om in te schakelen. Zo zoeken ze nog helpende handen voor sportkampen, aan het Action Park in Kiewit, in de Buitenschoolse kinderopvang, Hogevijf, de Doe-fabriek of stedelijke speelpleinwerking én vrijwilligers.

13 maart