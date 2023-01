Tongenaar krijgt jaar cel nadat hij gehuurde graafmachine doorverkoopt

Op 17 september kreeg de verhuurfirma die een minigraver had verhuurd aan een vrouw uit Tongeren een alarmsignaal binnen dat aan het track-and-trace-systeem van de minigraver geknoeid werd. Toen de zaakvoerder op de Bilzersesteenweg in Tongeren ging kijken wat er scheelde, bleek de gehuurde minigraver gestolen te zijn. Op de camerabeelden van de buren was inderdaad te zien dat de graafmachine werd opgeladen door de bestuurder van een wagen met aanhangwagen met daarop Nederlandse nummerplaten. Het track-and-trace-systeem kon getraceerd worden naar een woning in Halen waar de schoonouders van het koppel woonden.

Tijdens zijn verhoor hing de Tongenaar, die zogezegd het slachtoffer was geworden van de diefstal, een raar verhaal op. Bij nazicht van het contract bleek ook dat dit ondertekend was met een valse naam. Toen hij daarmee geconfronteerd werd, gaf de Tongenaar toe dat hij de gehuurde minigraver verkocht had aan een Nederlander om zo zijn schoonouders te helpen met hun financiële problemen. Hij had de halfzus van zijn vrouw overhaald om de minigraver te gaan huren en het contract met een valse naam te ondertekenen. Pas toen de minigraver geleverd was bracht hij zijn vrouw op de hoogte van het plan.