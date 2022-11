Switch in Tongers schepencollege: Jos Schouterden en Marc Hoogmartens geven fakkel door

futsal eerste nationale Petros Papanico­laou en Full Hasselt winnen razend spannende derby tegen Pibo Bilzen in slotminuut: “Dit was een thriller die we absoluut moesten winnen”

In de hoogste futsalreeks stond dit weekend de Limburgse derby tussen Full Hasselt en Pibo Bilzen geprogrammeerd. Beide teams wilden weg uit de onderste regionen van de klassering en serveerden het talrijk opgekomen publiek een prima partij met een adembenemend slot. Op dertig seconden van het einde wees het scorebord nog een 3-3 stand aan. In een absoluut dol einde bezorgden Kaddouri en Halim de thuisploeg alsnog de zege. “In vele wedstrijden schoven we in de slotfase ongelukkig onderuit. Nu gebeurde het omgekeerde en kunnen we terug naar boven kijken”, slaakte Hasselt-coach Petros Papanicolaou na afloop een zucht van opluchting.

27 november