Billie Eilish gespot in Antwerpen voor haar concert op Pukkelpop: “Ze kon niet stoppen met foto’s nemen van ons ‘wonderful vegan food’”

Een nieuwe week. Een nieuwe wereldster in het Antwerpse straatbeeld. De Amerikaanse zangeres Billie Eilish werd donderdagavond gespot op de Troonplaats in het zuiden van de stad. Ze was er met haar broer en moeder gaan eten bij vegan bar en restaurant Bar d’Henri, waar ze quasi élk gerecht op het menu bestelden. Én geen kruimel achterlieten. “Ik had al een paar telefoontjes gekregen dat er een ‘very important person’ zou langskomen met haar familie. Maar Billie Eilish? Dat had ik niet zien aankomen.”