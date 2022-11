Steeds meer samenwerkingen met sociale economie om personeelstekort op te vangen: Bewel start enclavewerking bij RAJA Benelux

TongerenVanmiddag werd de samenwerking tussen RAJA Benelux Tongeren en maatwerkbedrijf Bewel boven het doopvont gehouden. Een win-winsituatie voor beide ondernemers want de medewerkers van Bewel krijgen kansen en appreciatie terwijl RAJA zo een inclusievere werkomgeving creëert.

Tongeren, Bilzen, Riemst en Voeren zetten samen in op meer tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het informeren over en promoten van oplossingen die sociale ondernemers bieden voor personeelstekorten in reguliere ondernemingen, staat er dan ook hoog op de agenda. Verschillende lokale bedrijven sprongen de afgelopen jaren al op de kar van sociale economie. Daar komt nu ook RAJA bij als distributeur van verpakkingen, magazijnbenodigdheden en kantoorartikelen.

Volledig scherm Gidi Pluym en Michelle Daenen van RAJA, Johan Bongaerts van Bewel en Jos Schouterden van Regie Sociale Economie & Werk Zuid-Oost Limburg. © Mine Dalemans

“Wij zetten al langer sterk in op een duurzaam HR-beleid”, vertelt CEO van RAJA, Gidi Pluym. “Een nauwe samenwerking met maatwerkbedrijf Bewel en een enclave op onze eigen werkvloer was dan ook een logische volgende stap in dit verhaal. Een inclusieve werkvloer maakt zo goed mogelijk gebruik van alle diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In onze werkomgeving komen alle werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, origine, geslacht,… Die rijke mix aan verschillen wordt gewaardeerd en benut.”

Enclavewerking

Vier medewerkers van Bewel ondersteunen RAJA voortaan samen met een begeleider tijdens het logistieke proces van het bedrijf door een deel van het werk voor hun rekening te nemen. Vanaf januari 2023 komen daar nog twee werkkrachten bij. “Sinds begin september werkt Bewel in enclave bij RAJA", zegt Johan Bongaerts, Algemeen Directeur bij Bewel. “Werken op de vloer draagt bij tot een verdere ontwikkeling van de maatwerkers. Ze staan er immers tussen de collega’s van RAJA wat zorgt voor een mooie vorm van inclusie. En onze medewerkers leveren ook een toegevoegde waarde voor hun klanten. Accuraat werken, flexibiliteit en beschikbaarheid zijn onze troeven bij Bewel. Daarom zenden we dagelijks zo'n 400 medewerkers uit naar klanten verspreid over heel Limburg.”

Deel van samenleving

Tewerkstelling blijft een van de belangrijkste hefbomen om volwaardig te participeren in de samenleving. Sociale economiebedrijven en trajectbegeleiders zetten zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen en dat steeds vaker bij private ondernemers.

Volledig scherm Gidi Pluym van RAJA. © Mine Dalemans

Om zo’n samenwerkingen te stimuleren, wordt er voortdurend actie ondernomen. “Dit jaar ligt onze focus op de sociale tewerkstelling in onze regio”, vertelt Wendy Molemans, coördinator lokale activering Zuid-Oost Limburg. “Bedrijven hebben steeds vaker te maken met personeelstekorten. Maatwerkbedrijven kunnen voor dat probleem oplossingen aanbieden. De enclavewerking zoals bij RAJA is daar een mooi voorbeeld van. Onder begeleiding voeren de medewerkers van Bewel taken uit die onderdeel zijn van de corebusiness van RAJA. Ze hebben een contract bij Bewel, maar werken iedere dag vol motivatie voor RAJA.”

Steun van lokale besturen

“Als lokale besturen willen we de komende jaren fors blijven inzetten op het stimuleren van samenwerkingen tussen reguliere en sociale ondernemers. Er is schaarste op de arbeidsmark maar tegelijkertijd zijn er personen beschikbaar die zeer moeilijk aan een job geraken door een taalachterstand, psychische en fysieke kwetsbaarheid, enz. Wanneer een reguliere ondernemer een beroep doet op een maatwerkbedrijf, wordt niet alleen het bedrijf daar beter van, maar het zorgt ook voor een zinvolle tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, besluit Jos Schouterden, voorzitter Regie Sociale Economie & Werk Zuid-Oost Limburg.

