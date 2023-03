Stadsmuzikantenfestival keert terug naar Tongeren op 25 juni

VOETBAL DERDE NATIONALE B Dennis Hamers en Eendracht Termien blijven geloven in de titel: “Nog vier finales te gaan en we zijn er klaar voor”

De titelstrijd in derde nationale B zit in de laatste rechte lijn. De marge bovenin de rangschikking is smal. Leider Wezel Sport staat er met drie punten voorsprong op Eendracht Termien en Geel het best voor. Toch blijft Termientrainer Dennis Hamers op de hoogste plaats mikken. “We gaan voluit en blijven geloven in een goede afloop. Niemand van de top vijf heeft een gemakkelijk programma. Ik ben er vast van overtuigd dat Wezel nog steken zal laten vallen”, klinkt een gedreven Hamers optimistisch.