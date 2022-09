Stad Tongeren zoekt investeerders om Hippodroom nieuw leven in te blazen

TongerenTongeren gaat op zoek naar privé-investeerders die de paardenrenbaan in de stad willen opwaarderen. Op de hippodroom worden nog regelmatig evenementen georganiseerd maar de site is verouderd en heeft volgens het stadsbestuur veel meer te bieden. Via een marktonderzoek hoopt de stad mogelijke investeerders te vinden.

In juni keurde de gemeenteraad van Tongeren het ontwerp goed voor een marktconsultatie van de Hippodroom. “De enige renbanen in Vlaanderen liggen allemaal in West-Vlaanderen: Waregem, Oostende en Kuurne hebben er één, maar verder oostelijk zijn er geen meer”, legt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD) uit. “De hippodroom in Tongeren is dus uniek gelegen en dat maakt dat er potentieel is voor het opwaarderen en zelfs de groei van de renbaanactiviteiten.” Nu vinden er nog eens per week activiteiten plaats.

Volledig scherm Hippodroom te Tongeren. © Karolien Coenen

Via het RUP Hippodroom heeft het stadsbestuur het ruimtelijk kader ontworpen om een volledige zone met als hoofdbestemming ‘recreatie in functie van paarden gerelateerde sport: rensport, ruitertoerisme, manège, jumping en meer’ te creëren. Rijverenigingen uit Tongeren en omgeving zullen daar terechtkunnen in een moderne manege en ook aan paardenpension waar de dieren dagelijks verzorging krijgen, wordt gedacht. Ook een horeca-invulling behoort tot de mogelijkheden.

Twee eigenaars

Momenteel is het overgrote deel van de site - de tribune en de renbaan - eigendom van twee Tongerse families. “Voor de uitbreiding van de site organiseren we een marktconsultatie waarbij de stad en de huidige eigenaars informatie willen uitwisselen over mogelijke haalbare oplossingen, risico’s, randvoorwaarden, prijs, en ontwikkelingstijd met de geïnteresseerde ondernemingen en investeerders”, zegt Patrick Dewael.

Volledig scherm Hoedendag in de Hippodroom in Tongeren Drafrennen © Mine Dalemans

“Met deze marktconsultatie willen we de marktspelers al in een vroeg stadium betrekken. Zo is het mogelijk om te peilen naar hun kennis en plannen En het geeft de geïnteresseerde marktspelers ook de tijd om zich degelijk voor te bereiden”, voegt Johnny Vrancken (Vooruit), schepen van Ruimtelijke Ordening, toe.

Als eerste stap in de realisatie wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de huidige eigenaars voor een periode van 1 jaar. Het marktconsultatiedocument is raadpleegbaar op https://www.tongeren.be/marktconsultatie .

Volledig scherm Hoedendag in de Hippodroom in Tongeren Drafrennen © Mine Dalemans

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.