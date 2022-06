Stad Tongeren zet materiaal te koop

Gent/Sint-Truiden/Brussel Makelaar vervalst handteke­ning KAA Gent-manager Louwagie én contracten van STVV ‘om financiële put te vullen’

Een Iraanse man riskeert 18 maanden cel voor valsheid in geschrifte. De man deed zich voor als een makelaar en vervalste hierbij contracten van voetbalclub STVV. Op andere documenten kopieerde hij de handtekening van KAA Gent-manager Michel Louwagie. Met die documenten had hij voetballers in Iran helpen oplichten.

8 juni