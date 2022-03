Stad Tongeren helpt inwoners op de arbeidsmarkt via activeringstraject voor anderstaligen

Lanaken/Tongeren Jury samenge­steld voor assisenpro­ces Enrico C. (60), die terecht­staat voor de moord op zijn partner

Een evenwichtig samengestelde jury van zes dames en zes heren zal eind volgende week een oordeel vellen over Enrico C. (60), die zich vanaf vrijdag voor het hof van assisen in Tongeren moet verantwoorden voor de moord op zijn partner Inge Verstappen. De marktkraamster (55) werd op 3 september 2018 in de douche van haar woning in Lanaken met messteken in de hals om het leven gebracht. Beschuldigde Enrico C., die zich de fatale halssteken niet zou herinneren, volgde alles rustig en gelaten.

17 maart