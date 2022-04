Stad maakt zich klaar voor Ciao Tongeren op 15 mei

Voetbal Tweede nationale B Kaan Tanriver (SK Tongeren): “Verdiende zege van Bocholt op basis van tweede helft”

In de derby tussen Zuid en Noord had SK Tongeren nog één puntje nodig om zeker te zijn van het behoud. Bocholt VV moest absoluut winnen om bij de eerste vijf te eindigen. De eerste helft was voor de Eburonen, al kregen de Damburgers ook enkele mooie kansen. Na de rust druk van Bocholt en in de slotfase zorgden Wouter Scheelen en Romero Regales voor de 1-2-overwinning.

18 april