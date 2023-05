Rutten viert jaarlijkse Sint-Evermarusfeest

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE PO1 Ondanks twee goals van Lisa Petry raakt Genk Ladies niet voorbij Club Brugge: “Een gemiste kans om derde plaats te pakken”

KRC Genk Ladies is er niet in geslaagd om tegen Club Brugge de drie punten thuis te houden en zo Standard onder druk te zetten in de strijd om de derde plaats. Met een loeier in de kruising mikte Petry de Genkies nochtans op voorsprong. De thuisploeg was daarna even de focus kwijt en zag Brugge de achterstand ombuigen in een voorsprong. De Genkse gelijkmaker kwam te laat. “De derde plaats wordt nu wel erg moeilijk”, baalde Perty na afloop.