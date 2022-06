Restanten van ingestort Tongers klooster hebben een nieuwe eigenaar: “We creëren hier een woonproject met respect voor historisch erfgoed”

TongerenHet kloostergebouw op Plein 17 in Tongeren dat in 2015 bijna volledig instortte, heeft sinds vandaag een nieuwe eigenaar. Projectontwikkelaar Martine Hayen wil er met respect voor het historisch erfgoed en de overblijfselen een kleinschalig woonproject neerplanten. “De volledige onteigeningsprocedure en de verkoop hebben langer geduurd dan gehoopt,” aldus de burgemeester, “Maar we zijn tevreden dat er opnieuw leven komt op Plein 17.”

Op 10 februari 2015 stortte het overgrote deel van het voormalige klooster op Plein 17 in. Toenmalig eigenaar Jef Proesmans voerde er op dat moment renovatiewerken uit om er op termijn een handelszaak te openen met op de bovenverdiepingen een woonst. Omdat de kans op verdere instorting groot was, werd beslist om een groot deel van het erfgoed te slopen. Enkel een deel van de kapel bleef overeind.

Zo lag het klooster er jaren geleden bij.

Vandaag staat enkel nog een stukje van de kapel overeind.

“Er is toen veel historisch erfgoed verloren gegaan”, vertelt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD). Jarenlang woonden er zusters in het klooster die verderop de ‘Papschool’ voor kleuters openhielden. “De gevel van het gebouw was beschermd en ook binnen zijn belangrijke restanten van de Tongerse geschiedenis verwoest. En omdat we de site verder wilden beschermen en dat typische gezicht wilden behouden, hebben we als stad in mei 2016 de onteigeningsprocedure opgestart", klinkt het.

Die procedure liep heel wat vertraging op waardoor een eerste poging om de site te verkopen pas in september 2021 plaatsvond. “De vrederechter schatte dat we Plein 17 voor een prijs van 236.000 konden verkopen”, legt de burgemeester uit. “Die prijs bleek uiteindelijk veel te hoog waardoor we pas bij de tweede poging in april 2022 een geschikte koper vonden. En sinds vanmorgen is Martine Hayen van Q Living trotse eigenaar van het voormalig kloostergebouw voor 95.500 euro.”

Woonproject

“Eerder hebben we de voormalige stadsdiscotheek ‘Le Dôme’ in de Hondsstraat al aangepakt”, vertelt Martine Hayen. “Op die site hebben we ook een mooi woonproject gerealiseerd en dat is we hier ook willen doen. Tongeren is een echte ‘woonstad’ en daar willen ons steentje aan bijdragen. Normaal gezien zitten we nog voor het bouwverlof samen met alle instanties om te kijken wat hier precies mogelijk is met het nodige respect voor het erfgoed. Wat zeker is, is dat de kapel die er nog staat, behouden blijft. Maar hoeveel woongelegenheden er komen en andere details zijn nu nog onzeker. Hopelijk hebben we tegen het einde van 2022 een omgevingsvergunning op zak”, klinkt het.

Het klooster bij de afbraakwerken in 2015.

