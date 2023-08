“Vuur kan je nog blussen, maar dit kan je niet tegenhou­den”: Hevige regenbui doet kelders en garages onderlopen in Tongeren

De late namiddag in de Hasseltsesteenweg in Tongeren en brandweermannen zijn nog steeds bezig om al het water weg te pompen. Buurtbewoners zijn vol in de weer om hun kelders, garages en veranda’s proper te maken nadat vrijdagochtend de hemelsluizen openden en hevige regenbuien de Tongerse straten en woningen onder water zette. Achter de gevels wordt de waterschade meteen duidelijk: “Zelfs mijn twee katten en hond zaten op dat moment in de kelder...”