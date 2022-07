Profvoetballer zonder rijbewijs loopt tegen de lamp

Sint-Truiden Tien om te Zien warmt Sint-Trui­den op voor avond vol muziek

Tien om te Zien keert deze zomer terug met een gloednieuw seizoen, dat woensdagavond in Sint-Truiden werd gepromoot. Bij het TOTZ-logo op de Groenmarkt etaleerden voorbijgangers hun zangtalent, om één van de tien golden circle tickets voor de kustopnames in de wacht te slepen. Special guest was presentator Willy Sommers, die later op de avond de Grote Markt in vuur en vlam zette als headliner van het gratis stadsfestival ‘Haspengouw ziiingt’.

