“Petit Robert was zo’n gangster waar ik ‘respect’ voor had. Voor zijn overvallen had je lef nodig”: oud-speurder Jos Baillien blikt terug op zijn carrière bij de ‘Belgische FBI’



Tongeren“Op de begrafenis van Koning Boudewijn mocht ik Koningin Fabiola bewaken. Tranen in mijn ogen had ik toen.” Jos Baillien weet te verrassen, wanneer we hem naar het moment in zijn carrière vragen dat hij nooit zal vergeten. De oud-speurder van de ‘Belgische FBI’ heeft anders verhalen genoeg, van sluipschutters en dodelijke gijzelingen tot riotguns in een achtervolging van de bekende gangster ‘Petit Robert’, die eerder deze maand op 65-jarige leeftijd overleed: “Zoals hem worden ze niet meer gemaakt.” Lees meer verhalen van oud-speurders in onze reeks Recherche op rust.