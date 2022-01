Paard breekt been na hevig vuurwerk en sterft: "Er was nochtans een vuurwerkverbod”

Hasselt Inbrekers actief tijdens feestdagen

Aan de Singelbeekstraat in Hasselt was er op kerstavond om 19.30 uur een inbraak. De inbrekers gingen aan de haal met onder meer een som geld en juwelen. Om binnen te geraken, braken ze een raam open. Op Kerstmis was het drie keer raak. Inbrekers brachten een bezoek aan de Rietstraat en Waterleliestraat in Hasselt en de Lijsterstraat in Zonhoven. Aan het eerste adres verdwenen er juwelen, op de andere twee adressen is het nadeel niet gekend.

26 december