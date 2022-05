Overvallers riskeren vier jaar cel voor drieste overval in woning van bejaarde vrouw (71): “Haar veiligheidsgevoel is voor altijd aangetast”

ASSISEN. Wetsarts over de dood van Luana (24): “na de diepe messteek in de borst, is ze snel in elkaar gezakt.”

Na de dodelijke messteek van 9 centimeter diep in haar borst, moet Luana binnen de vijf tot tien seconden in elkaar gezakt zijn. Rechtstaan lukte daarna niet meer”, beschreef wetsarts Wouter van de Boogaert de doodsooraak van het slachtoffer voor het assisenhof in Tongeren. Wie die fatale messteek toediende blijft nog steeds onduidelijk. Ook de onderzoeksrechter kon daar geen uitsluitsel over geven.

26 april