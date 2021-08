Oude hoeve bij kasteel Hamal verwoest na brand

Genk Gevacci­neer­de bewoner Genks woonzorg­cen­trum overlijdt na besmetting met deltavari­ant

6 augustus Nadat eerder deze week bekend raakte dat in totaal negen bewoners van woonzorgcentrum Mandana in Genk positief hadden getest op corona, is nu één van die bewoners overleden. Dat laat de directie weten via een persmededeling. Intussen staat ook vast dat het om de besmettelijkere deltavariant van het virus gaat.