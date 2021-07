Oud-horecamedewerker Melvin (26) bezwijkt aan longembolie na coronabesmetting: Grote Markt in Tongeren ijzig stil tijdens afscheid

In Brasserie De Lido werd de uitvaart op groot scherm getoond, via een livestream. “Het was muisstil op de Grote Markt”, zegt uitbater Jacques Franssen. “Dat zegt veel over wat Melvin voor ons betekend heeft. Hij is in deze brasserie beginnen werken en heeft hier ieders hart veroverd. Zelfs toen hij vast werk had, is hij hier zoveel als hij kon komen bijspringen. Tijdens het EK voetbal hebben we zo nog veel hulp van hem gekregen. Voor mij was hij samen met zijn broer Randy als een zoon. Ik heb hem altijd graag gehad...”