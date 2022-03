Opvoedingswinkel Zuid-Limburg organiseert inleefavond rond autisme

“Mensen reageren vaak verbaasd als we vertellen dat je ook bij ons terecht kan met vragen over autisme”, zegt Vicky Keibeck van de Opvoedingswinkel. “Het opvoeden van kinderen met autisme verloopt anders, waardoor veel ouders zoekende zijn. In de Opvoedingswinkel willen we dan ook graag meer uitleg geven over “autivriendelijk opvoeden”, zowel in individuele gesprekken als via infoavonden. In eerste plaats willen we vooral een aanspreekpunt zijn dat een luisterend oor kan bieden, zodat mensen ervaren dat ze er niet alleen voor staan.”