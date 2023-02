Op haar 9de aangerand en 2 jaar later verkracht door dezelfde leraar (41) op zeeklassen: “Als we niet konden slapen, haalde hij een trucje uit”

Steeds meer Bilzenaren gebruiken ‘Rap op Stap’ om met kansenta­rief van vrijetijds­aan­bod te genieten

2.836 Bilzenaren maken tegenwoordig gebruik van ‘Rap op Stap’, dat het mogelijk maakt om met een laag inkomen of in schuldbemiddeling toch gebruik te maken van het vrijetijdsaanbod in de stad. Dat is een fikse toename van 225 deelnemers op één jaar tijd. De toestroom uit Oekraïne kan deels als verklaring gezien worden.