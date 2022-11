Oekraïners en hun gastgezinnen verzamelen op ‘koffieklets’: “’s Ochtends staan ze voor onze deur met soep of pannenkoeken... Zo tonen ze hun dankbaarheid”

De koffieklets werd georganiseerd door het Geïntegreerd Breed Lokaal ZOLim (GBO) samen met CAW Limburg, dat enkele maanden geleden het vijfkoppige Oekraïneteam oprichtte. “Dit was een eerste bijeenkomst, maar op termijn hopen we ook op andere plaatsen in Limburg zo’n koffiekletsen te organiseren”, vertelt teambegeleider Veerle Vanspauwen. “In eerste instantie lag onze focus binnen het team op uitleg geven over de impact van vluchten. We gaven informatie over gewoontes en gebruiken in België en Oekraïne en bereikten vluchtelingen, gastgezinnen en lokale besturen via een-op-eengesprekken en groepssessies.”

‘Warme ontmoeting’

Intussen woedt de oorlog in Oekraïne al bijna negen maanden en merkt het Oekraïneteam dat de hulpvragen veranderen. “Steeds meer vluchtelingen hebben ondertussen een eigen woonst gevonden. Ze zijn nu vooral op zoek naar verbinding met anderen. Daarom organiseren we een Oekraïense koffieklets in samenwerking met de lokale besturen van Tongeren, Bilzen, Hoeselt en Riemst. Op onze promoflyer kozen we voor de Oekraïense vertaling van de woorden ‘warme ontmoeting’.”

En die woorden vatten de eerste koffieklets perfect samen. Zo’n 140 Oekraïners die in het zuiden van Limburg verblijven en hun gastgezinnen zakten af naar De Piepel. Onder hen waren ook Nico en Maggie die sinds april Roman, Tanja en hun twee kinderen opvangen. “Dat was voor ons een evidentie”, vertelt Nico. “Onze kinderen woonden vroeger op de bovenverdieping, maar die staat leeg sinds ze het huis uit zijn. Dus vanaf het moment dat we wisten dat het mogelijk was om Oekraïners onderdak te bieden, hebben we contact opgenomen met het OCMW. Niet veel later stond er een gezin voor onze deur en dat hebben we ons nog geen moment beklaagd. Hun aanwezigheid is een verrijking voor ons”, klinkt het. “’s Ochtends staan ze al voor onze deur met een ketel soep of een bord pannenkoeken", voegt Maggie toe. “Zo tonen ze hun dankbaarheid.”

Gras afrijden

“Bij ons werd deze zomer bijna iedere dag het gras afgereden", lacht Lisette die samen met haar man Roland een gezin van vier opvangt. “Nu in de herfst ligt er geen blad meer op ons gras en als Roland nog maar een schop in zijn handen durft te nemen, wordt die al uit zijn handen getrokken.”

De eerste koffieklets bleek de ideale manier voor Oekraïners om elkaar te leren kennen en voor gastgezinnen om verhalen uit te wisselen. Op het menu stonden Oekraïense en Vlaamse lekkernijen en liters koffie. “We zijn heel blij met het resultaat", zegt Veerle van het Oekraïneteam. “Het was zo gezellig en ook de infosessies bleken een groot succes. Op voorhand dachten we nog dat vooral het Oekraïense gebak in de smaak zou vallen, maar nee, we zijn zelfs nog naar de bakker gereden om extra Limburgse vlaai”, lacht Veerle.

Woensdag organiseert het team een praatcafé voor Oekraïners. “En in de toekomst hopen we onze koffieklets ook op andere plekken in Limburg te organiseren", klinkt het.

